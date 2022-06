Antonella Clerici, il video che nessuno si aspettava: è un saluto definitivo? (Di sabato 4 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici e il saluto definitivo ai suoi telespettatori: nessuno si aspettava un successo del genere. La conduttrice oggi, 3 giugno, ha voluto salutare tutti i suoi fan con un video davvero speciale: tornerà presto in onda? Antonella Clerici e il suo È sempre mezzogiorno hanno registrato ascolti davvero soddisfacenti in questa stagione. Il programma Leggi su youmovies (Di sabato 4 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e ilai suoi telespettatori:siun successo del genere. La conduttrice oggi, 3 giugno, ha voluto salutare tutti i suoi fan con undavvero speciale: tornerà presto in onda?e il suo È sempre mezzogiorno hanno registrato ascolti davvero soddisfacenti in questa stagione. Il programma

Advertising

Luca190499 : RT @see_lallero: Clerici: 'Soffro il caldo, per me è uno stillicidio'. Come ti capisco Antonella cara. #esempremezzogiorno - matteonalin : RT @see_lallero: Clerici: 'Soffro il caldo, per me è uno stillicidio'. Come ti capisco Antonella cara. #esempremezzogiorno - CastelluccioS : RT @see_lallero: Clerici: 'Soffro il caldo, per me è uno stillicidio'. Come ti capisco Antonella cara. #esempremezzogiorno - LuciaRicci92 : RT @AkaRaymondWest: Comunque Antonella Clerici è così entusiasta, che meraviglia questo programma #esempremezzogiorno - pedropascalss : ma adesso che non c'è più antonella clerici io cosa guardo mentre cucino il nulla sai cosa vuol dire il nulla? il nulla -