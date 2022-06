Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Sammy Guevara e Tay Conti si sono fidanzati, proposta di matrimonio davanti alla Torre Eiffel - - Mr_Ezran : RT @D0nC0v1d: HAHAHAHAHAHAHAHA SAMMY LO PIERDE TODO #AEWDoN #DoubleOrNothing #AEWDoubleOrNothing #AEW #AEWCL - themarccolon : Sky, Page & Vanzant Def Frankie, Conti & Sammy! #aew #AEWDoN #AEWDoubleOrNothing - D0nC0v1d : HAHAHAHAHAHAHAHA SAMMY LO PIERDE TODO #AEWDoN #DoubleOrNothing #AEWDoubleOrNothing #AEW #AEWCL - D0nC0v1d : HAHAHAHAHAHAHAH EL PUBLICO ABUCHEANDO A SAMMY, BASADO GUEVARA COMIENDO DEL BUENO #AEWDoN #AEWDoubleOrNothing #DoubleOrNothing #AEW #AEWCL -

The Shield Of Sports

... da un lato Nick e Matt Jackson, pilastri dellasin dagli albori, dall'altro Matt e Jeff Hardy, vere e proprie icone del mondo del Wrestling e della categoria Tag Team Frankie Kazarian,...Six - Man Tornado Tag Team Match : Sting, Darby Allin &Guevara battono Matt Hardy, Andrade ...World Championship: Adam Page (C) batte Adam Cole "Hangman" continua il suo regno da campione ... Sammy Guevara: uscire con Tay Conti momento migliore in AEW Sammy Guevara and Tay Conti are engaged to be married and that announcement came with reactions from all around. A lot of fans are happy for the AEW ...Durante l’ultima puntata di AEW Rampage (i cui risultati li trovate QUI!) Scorpio Sky ha dovuto difendere il suo TNT Championship dall’assalto di Dante Martin. La metà dei Men of the Year è riuscito a ...