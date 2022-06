WhatsApp Beta per Android introduce una novità per l’invio dei file (Di venerdì 3 giugno 2022) WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento della versione Beta per Android che permette di inviare file di grandi dimensioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 3 giugno 2022)sta lanciando un nuovo aggiornamento della versioneperche permette di inviaredi grandi dimensioni. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

gigibeltrame : WhatsApp Beta, arrivano il filtro messaggi non letti e i file da 2 GB #digilosofia - techworldaleant : #WhatsApp beta per iOS 22.12.0.73 Come puoi vedere in questo screenshot, tutti i partecipanti al gruppo potranno… - techworldaleant : Nella beta di #WhatsApp per Android 2.22.13.6, più utenti stanno ricevendo la possibilità di condividere documenti… - HDblog : WhatsApp Beta, arrivano il filtro messaggi non letti e i file da 2 GB - jeff_umanzor : WhatsApp Messenger beta 22.12.0.73 para iOS disponible?????? -