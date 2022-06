Vietato fumare in auto: cosa dice il nuovo codice della strada (Di venerdì 3 giugno 2022) Per chi ama fumare non si prospetta un futuro facile, nemmeno se vuole farlo in assoluta autonomia senza arrecare danno a terzi. Il nuovo codice stradale, infatti, parla chiaro, e approva norme sempre più stringenti. In molti stanno decidendo di smettere di fumare: in primo luogo perché fa male alla salute, in secondo luogo perché ormai… è quasi impossibile farlo! La legge diventa più severa nei confronti dei fumatori, con divieti sempre più restrittivi! Nuove sanzioni contro il fumo – (drivingtests) – curiosauro.itfumare sta diventando difficile Il codice stradale colpisce duro stavolta, vietando alle persone addirittura di fumare all’interno della propria automobile. Si prospettano ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 3 giugno 2022) Per chi amanon si prospetta un futuro facile, nemmeno se vuole farlo in assolutanomia senza arrecare danno a terzi. Ilcole, infatti, parla chiaro, e approva norme sempre più stringenti. In molti stanno decidendo di smettere di: in primo luogo perché fa male alla salute, in secondo luogo perché ormai… è quasi impossibile farlo! La legge diventa più severa nei confronti dei fumatori, con divieti sempre più restrittivi! Nuove sanzioni contro il fumo – (drivingtests) – curiosauro.itsta diventando difficile Il cole colpisce duro stavolta, vietando alle persone addirittura diall’internopropriamobile. Si prospettano ...

