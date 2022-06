Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 09:15 (Di venerdì 3 giugno 2022) Viabilità DEL 2 GIUGNO 2022 ORE 09:05 MARCO CILUFFO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio VIABILITA’ NEL COMPLESO REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA Regione COMPRESO IL RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO NELLE DUE DIREZIONI È PRESENTE SULLA CASSIA TRA LE LOCALITA OLGIATA E LA GIUSTINIANA PRIMI DISAGI PER CHI è IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA VERSO LATINA CON CODE PER TRAFFICO ALTEZZA CASTEL RomaNO MENTRE VERSO LA CAPITALE SEMPRE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO SCENDIAMO A FORMIA MOLTO TRAFFICATO IL CENTRO ABITATO CON INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA DOMIZIANA VERSO FORMIA E ALTRE CODE SULLA REGIONALE FLACCA ALTEZZA PORTO SALVO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)DEL 2 GIUGNOORE 09:05 MARCO CILUFFO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAVIABILITA’ NEL COMPLESO REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLACOMPRESO IL RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO NELLE DUE DIREZIONI È PRESENTE SULLA CASSIA TRA LE LOCALITA OLGIATA E LA GIUSTINIANA PRIMI DISAGI PER CHI è IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA VERSO LATINA CON CODE PER TRAFFICO ALTEZZA CASTELNO MENTRE VERSO LA CAPITALE SEMPRE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO SCENDIAMO A FORMIA MOLTO TRAFFICATO IL CENTRO ABITATO CON INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA DOMIZIANA VERSO FORMIA E ALTRE CODE SULLA REGIONALE FLACCA ALTEZZA PORTO SALVO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da ...

Advertising

TuttoSuRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl All’Eur, da lunedì 6 giugno, sono previsti lavori sulla rete elettrica di viale Tupini, c… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl All’Eur, da lunedì 6 giugno, sono previsti lavori sulla rete elettrica di viale Tup… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domani pomeriggio manifestazione con corteo in Centro, da piazza della Repubblica a… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico segnalato come molto intenso a viale di Tor Marancia, tra via Giulio Aristide Sartorio e via Cristoforo Colombo - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via delle Vigne, tra via Chiusdino e via Portuense -