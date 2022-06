Ucraina, Beppe Grillo: “Non esiste una crisi del pane. I prezzi del grano salgono perché c’è chi specula in borsa” (Di venerdì 3 giugno 2022) La guerra in Ucraina è solo una scusa, la vera emergenza riguardante il cibo non è rappresentata dalla mancanza di prodotti, ma dalle speculazioni della finanza che fanno alzare i prezzi. Beppe Grillo piomba sul dibattito riguardante il conflitto scatenato da Vladimir Putin e lo fa con un post sul suo blog personale dal titolo La fame quotata in borsa e con il quale affronta il tema della ‘battaglia del grano’ innescatasi con il blocco delle esportazioni dall’Ucraina, uno dei principali produttori a livello mondiale. “Non esiste una ‘emergenza pane’, esiste una vera e propria speculazione sul cibo che andrebbe proibita per legge – esordisce il fondatore del Movimento 5 Stelle – La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) La guerra inè solo una scusa, la vera emergenza riguardante il cibo non è rappresentata dalla mancanza di prodotti, ma dallezioni della finanza che fanno alzare ipiomba sul dibattito riguardante il conflitto scatenato da Vladimir Putin e lo fa con un post sul suo blog personale dal titolo La fame quotata ine con il quale affronta il tema della ‘battaglia del’ innescatasi con il blocco delle esportazioni dall’, uno dei principali produttori a livello mondiale. “Nonuna ‘emergenza’,una vera e propriazione sul cibo che andrebbe proibita per legge – esordisce il fondatore del Movimento 5 Stelle – La ...

