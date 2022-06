Tragedia in Trentino, morto un base jumper statunitense: si è schiantato sulle rocce dopo una caduta di 200 metri (Di venerdì 3 giugno 2022) Un base jumper statunitense è morto oggi sul Monte Brento, in Trentino. Secondo quanto si apprende, l’uomo di 33 anni non è riuscito ad aprire il paracadute e si è schiantato sulle rocce, dopo una caduta di circa 200 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del Soccorso alpino, con l’elicottero, e i carabinieri. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo. A dare l’allarme, intorno alle 7.30, sono state le persone che si trovavano con il base jumper e hanno assistito alla Tragedia. La salma è stata recuperata dai soccorritori e rimarrà a disposizione della magistratura per gli accertamenti. Leggi anche: Svizzera, ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) Unoggi sul Monte Brento, in. Secondo quanto si apprende, l’uomo di 33 anni non è riuscito ad aprire il paracadute e si èunadi circa 200. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del Soccorso alpino, con l’elicottero, e i carabinieri. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo. A dare l’allarme, intorno alle 7.30, sono state le persone che si trovavano con ile hanno assistito alla. La salma è stata recuperata dai soccorritori e rimarrà a disposizione della magistratura per gli accertamenti. Leggi anche: Svizzera, ...

Advertising

infoitinterno : Base jumper con tuta alare muore in Trentino: tragedia sul Monte Brento, il paracadute non si è aperto - sulsitodisimone : RT @TgrRaiTrentino: Un'altra tragedia sul Monte Brento. Base jumper inglese si lancia e muore schiantandosi sulla roccia. - fisco24_info : Base jumper si lancia dal Monte Brento: sbatte contro le rocce e muore: Tragedia in Trentino, probabile l'errore du… - Emergenza24 : RT @TgrRaiTrentino: Un'altra tragedia sul Monte Brento. Base jumper inglese si lancia e muore schiantandosi sulla roccia. - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Un'altra tragedia sul Monte Brento. Base jumper inglese si lancia e muore schiantandosi sulla roccia. -