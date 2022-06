Tornano concerti a San Siro, in 50 mila per sir Elton (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo oltre due anni dall'ultimo concerto (quello dei Muse in doppia data 12 e 13 luglio 2019) Tornano i concerti a San Siro. Il primo domani sarà quello di Elton John, con i circa 50 mila biglietti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo oltre due anni dall'ultimo concerto (quello dei Muse in doppia data 12 e 13 luglio 2019)a San. Il primo domani sarà quello diJohn, con i circa 50biglietti ...

Advertising

verbanonews : New post: Dalla Valgrande al Devero, tornano i concerti di “Musica in Quota” - taecherous : invece in giappone le persone che vanno ai concerti dei 127 tornano a casa sottone per haechan bc he’s the best. le… - direpuntoit : Cultura, sport e concerti: ecco gli appuntamenti da non perdere in @ustampavda d'Aosta questa estate. - RebeccaShanti : @Tananai5 di solito vado ai concerti per cercare di metterla a posto, poi succede che mi becco il covid quindi nien… - Linkiesta : La svolta green dei tour musicali Con il 2022, dopo quasi due anni di stop, tornano i grandi concerti e le tournée… -