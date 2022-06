Sport in tv oggi (venerdì 3 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 3 giugno 2022) oggi venerdì 3 giugno ci aspetta una giornata ricca di Sport. Spazio alle semifinali maschili del Roland Garros, inizia l’intenso weekend per la MotoGP con le prove libere del GP di Catalogna. L’Italia affronterà l’Olanda nella Nations League di volley femminile, proseguono i tanti tornei di golf della settimana e ci sarà in pista anche Valentino Rossi con le prove libere della 1000 km al Paul Ricard. Continuano gli Europei di sollevamento pesi, da seguire la Champions League di pallanuoto con Pro Recco e Brescia impegnate nelle semifinali semifinali. Da non perdere la seconda giornata del Rally di Sardegna, la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Pesaro, il World Grand Prix di taekwondo a Roma. Piatto arricchito dal Grand Slam di judo a Tbilisi e dai campionati italiani di scherma, poi una ricca serata con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)ci aspetta una giornata ricca di. Spazio alle semifinali maschili del Roland Garros, inizia l’intenso weekend per la MotoGP con le prove libere del GP di Catalogna. L’Italia affronterà l’Olanda nella Nations League di volley femminile, proseguono i tanti tornei di golf della settimana e ci sarà in pista anche Valentino Rossi con le prove libere della 1000 km al Paul Ricard. Continuano gli Europei di sollevamento pesi, da seguire la Champions League di pallanuoto con Pro Recco e Brescia impegnate nelle semifinali semifinali. Da non perdere la seconda giornata del Rally di Sardegna, la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Pesaro, il World Grand Prix di taekwondo a Roma. Piatto arricchito dal Grand Slam di judo a Tbilisi e dai campionati italiani di scherma, poi una ricca serata con la ...

