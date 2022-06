Renzi ormai fa cabaret: “Conte è lo smemorato di Collegno. Salvini a Mosca? Il problema è se torna” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Abbiamo detto parliamo di cose serie, che c’entra Conte?”. A Skytg24 Matteo Renzi sfodera battute a raffica intervendo in collegamento all’evento di Venezia della tv satellitare. È la nuova versione dell’ex premier, carissimo confeRenziere e ormai sciorinatore di frasi da cabaret. “Giuseppe Conte è lo smemorato di Collegno – dice Renzi – è l’uomo che a inizio legislatura ha firmato con Salvini i decreti di Salvini sull’immigrazione, che andava all’Onu a dire che era sovranista, alla scuola della Lega a dire che era populista, ha visto la malaparata e si è buttato a sinistra. Dovete chiede serietà alle persone”, ha aggiunto il leader di Iv. LEGGI ANCHE Tra Renzi e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) “Abbiamo detto parliamo di cose serie, che c’entra?”. A Skytg24 Matteosfodera battute a raffica intervendo in collegamento all’evento di Venezia della tv satellitare. È la nuova versione dell’ex premier, carissimo confeere esciorinatore di frasi da. “Giuseppeè lodi– dice– è l’uomo che a inizio legislatura ha firmato coni decreti disull’immigrazione, che andava all’Onu a dire che era sovranista, alla scuola della Lega a dire che era populista, ha visto la malaparata e si è buttato a sinistra. Dovete chiede serietà alle persone”, ha aggiunto il leader di Iv. LEGGI ANCHE Trae ...

