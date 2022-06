Putin ha perso la sua guerra: "Fallimento strategico". Caracciolo spiazza tutti (Di venerdì 3 giugno 2022) La Russia di Vladimir Putin dopo 100 giorni di guerra sta vincendo nel Donbass ma che sul piano strategico sta stra-perdendo. Lucio Caracciolo, il direttore di Limes, commenta gli scenari del confitto in Ucraina nella puntata di venerdì 3 giugno di Otto e mezzo, condotto sul La7 da Giovanni Floris in sostituzione di Lilli Gruber. "Nel Donbass la Russia macina terreno passo dopo passo perché nella regione ha concentrato del sue forze," dice il direttore di Limes. Sul fronte ucraino non mancano le "armi, ma i soldati capaci di usarle e questo non è un gap facilmente colmabile", afferma l'esperto di geopolitica. Ma perché Putin ha perso la guerra da un punto di vista strategico? "La Russia straperde perché l'obiettivo era fermare l'avanzata della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) La Russia di Vladimirdopo 100 giorni dista vincendo nel Donbass ma che sul pianosta stra-perdendo. Lucio, il direttore di Limes, commenta gli scenari del confitto in Ucraina nella puntata di venerdì 3 giugno di Otto e mezzo, condotto sul La7 da Giovanni Floris in sostituzione di Lilli Gruber. "Nel Donbass la Russia macina terreno passo dopo passo perché nella regione ha concentrato del sue forze," dice il direttore di Limes. Sul fronte ucraino non mancano le "armi, ma i soldati capaci di usarle e questo non è un gap facilmente colmabile", afferma l'esperto di geopolitica. Ma perchéhalada un punto di vista? "La Russia straperde perché l'obiettivo era fermare l'avanzata della ...

