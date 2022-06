Ostia, spiagge ‘vietate’ per le persone con disabilità (FOTO) (Di venerdì 3 giugno 2022) La bella stagione è iniziata: la ‘tintarella’ al sole, i tuffi in acqua e le giornate in totale relax al mare. O almeno, così dovrebbe essere per tutti. A Ostia, invece, sul litorale romano, non proprio tutti possono accedere ai lidi e alcuni arenili sono off limits per le persone con disabilità, per chi è in sedia a rotelle o per chi semplicemente ha un bimbo piccolo da portare in passeggino. A denunciare una situazione, che non è certo lodevole, il coordinamento cittadino accessibilità: “Molti accessi presentano ostacoli insormontabili – ha spiegato il presidente Andrea Fiorini. Perché se è vero che il minisindaco Mario Falconi ha rassicurato i cittadini, è altrettanto vero che ‘c’è ancora tanto lavoro da fare‘, proprio ora che la stagione balneare ha preso il via. I lidi di Ostia non sono (tutti) accessibili per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) La bella stagione è iniziata: la ‘tintarella’ al sole, i tuffi in acqua e le giornate in totale relax al mare. O almeno, così dovrebbe essere per tutti. A, invece, sul litorale romano, non proprio tutti possono accedere ai lidi e alcuni arenili sono off limits per lecon, per chi è in sedia a rotelle o per chi semplicemente ha un bimbo piccolo da portare in passeggino. A denunciare una situazione, che non è certo lodevole, il coordinamento cittadino accessibilità: “Molti accessi presentano ostacoli insormontabili – ha spiegato il presidente Andrea Fiorini. Perché se è vero che il minisindaco Mario Falconi ha rassicurato i cittadini, è altrettanto vero che ‘c’è ancora tanto lavoro da fare‘, proprio ora che la stagione balneare ha preso il via. I lidi dinon sono (tutti) accessibili per le ...

