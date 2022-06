Nations League 2022/2023: la Lettonia schianta 3-0 Andorra, Kazakistan vittorioso contro l’Azerbaigian (Di venerdì 3 giugno 2022) Nettissima vittoria della Lettonia in casa contro Andorra nella prima giornata della Nations League 2022/2023. Il match, che fa riferimento al gruppo 1 della Lega D, si è sbloccato subito grazie alla rete di Uldrikis al minuto 9?. Lo stesso attaccante dell’Uldrikis, ha poi raddoppiato nel finale, al minuto 81?. Poco dopo Ikaunieks cala il tris su rigore, per il definitivo 3-0. Ovviamente, essendo il primo match, Lettonia in testa al gruppo, con Andorra ultimo. In serata Liechtenstein e Moldavia giocheranno la loro gara d’esordio. Nel primo pomeriggio poi, per il gruppo C di Lega C, il Kazakistan deve ringraziare Aimbetov per la sua doppietta che ha steso l’Azerbaigian. Reti arrivate al minuto 50? e ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Nettissima vittoria dellain casanella prima giornata della. Il match, che fa riferimento al gruppo 1 della Lega D, si è sbloccato subito grazie alla rete di Uldrikis al minuto 9?. Lo stesso attaccante dell’Uldrikis, ha poi raddoppiato nel finale, al minuto 81?. Poco dopo Ikaunieks cala il tris su rigore, per il definitivo 3-0. Ovviamente, essendo il primo match,in testa al gruppo, conultimo. In serata Liechtenstein e Moldavia giocheranno la loro gara d’esordio. Nel primo pomeriggio poi, per il gruppo C di Lega C, ildeve ringraziare Aimbetov per la sua doppietta che ha steso. Reti arrivate al minuto 50? e ...

