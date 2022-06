MotoGP, un errore sottovalutare Aleix Espargarò: lo spagnolo dell’Aprilia è davvero in corsa per il Mondiale (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Mondiale MotoGP si sta avvicinando al giro di boa della stagione 2022 e a questo punto cominciano a delinearsi i valori in campo della griglia e soprattutto i pretendenti al titolo iridato. Uno dei candidati alla successione di Fabio Quartararo nell’albo d’oro risponde al nome di Aleix Espargarò, divenuto ormai una solida realtà della classe regina attuale a suon di podi e ottime prestazioni. Il 32enne catalano dell’Aprilia vanta cinque piazzamenti sul podio in otto gare ed è in striscia aperta di top3 da quattro Gran Premi a questa parte (in cui ha sempre chiuso in terza piazza), a testimonianza della solidità e della costanza di rendimento raggiunta dal fratello maggiore di Pol in questa prima parte di campionato. Aleix sta guidando alla grande, sfruttando appieno il potenziale di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilsi sta avvicinando al giro di boa della stagione 2022 e a questo punto cominciano a delinearsi i valori in campo della griglia e soprattutto i pretendenti al titolo iridato. Uno dei candidati alla successione di Fabio Quartararo nell’albo d’oro risponde al nome di, divenuto ormai una solida realtà della classe regina attuale a suon di podi e ottime prestazioni. Il 32enne catalanovanta cinque piazzamenti sul podio in otto gare ed è in striscia aperta di top3 da quattro Gran Premi a questa parte (in cui ha sempre chiuso in terza piazza), a testimonianza della solidità e della costanza di rendimento raggiunta dal fratello maggiore di Pol in questa prima parte di campionato.sta guidando alla grande, sfruttando appieno il potenziale di ...

