MotoGP GP Catalogna 2022 | qualifiche domani sabato 4 giugno in tv | orari | canale e streaming

Il programma della giornata di sabato 4 giugno al Gran Premio d'Italia, valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Montmelò la seconda giornata avrà inizio alle ore 9:55 per la terza sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle ore 13:30 per le prove libere 4, mentre le qualifiche si svolgeranno alle 14:10. Tutto il Gran Premio di Catalogna sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. qualifiche e gara saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Barcellona con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento.

