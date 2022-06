Mkhitaryan non accetta il rinnovo della Roma: lo aspetta l’Inter (Di venerdì 3 giugno 2022) che lo prenderà a parametro zero Henrikh Mkhitaryan ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Roma rigettando l’offerta del club giallorosso, lo riporta Sky Sport. Il giocatore sarà quindi libero dal 30 giugno a parametro zero. Nei giorni passati, l’Inter aveva comunicato alla Roma l’apertura della trattativa con il centrocampista armeno. I nerazzurri hanno offerto uncontratto biennale al classe 1989, che ha già dato l’ok di massima alla proposta nerazzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) che lo prenderà a parametro zero Henrikhha deciso di non rinnovare il suo contratto con larigettando l’offerta del club giallorosso, lo riporta Sky Sport. Il giocatore sarà quindi libero dal 30 giugno a parametro zero. Nei giorni passati,aveva comunicato allal’aperturatrattativa con il centrocampista armeno. I nerazzurri hanno offerto uncontratto biennale al classe 1989, che ha già dato l’ok di massima alla proposta nerazzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

