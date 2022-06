Mirko Gancitano sbarca su Rai1 | dove lo vedremo?

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 3 giugno 2022), da poco uscito dal reality La Pupa e il Secchione Show, sta per lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Il fidanzato di Guenda Goria debutterà in un programma di, che lo vede nel cast nel ruolo di inviato. In quale format losuDopo La Pupa e il Secchione Show,ha dato sfoggio della sua cultura, perci sarà una vera e propria prova del fuoco. Il fidanzato di Guenda Goria è stato ingaggiato per un programma di. Stiamo parlando di Camper, show che prende il posto di E' sempre mezzogiorno, andato in pausa per l'estate con il classico saluto di Antonella Clerici. Al timone del nuovo programma ci ...