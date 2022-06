Mai distrarsi contro i Boston Celtics (Di venerdì 3 giugno 2022) Se per caso dovesse esservi venuto un colpo di sonno attorno alle 5 di questa mattina, convinti che comunque i Golden State Warriors sul +15 nel secondo tempo di una gara-1 di finale NBA non avrebbero mai potuto perdere, siete scusati. Da quando Steve Kerr siede su quella panchina ha vinto 21 gare-1 su 23: storicamente il loro stile di gioco così particolare costringe gli avversari a un periodo di adattamento che può durare anche più di 48 minuti, dando loro un vantaggio intrinseco all’inizio di qualsiasi serie. In più, gli Warriors in questi playoff non avevano ancora perso in casa (9 vittorie e zero sconfitte) e non avevano mai perso una partita in cui erano riusciti ad andare in vantaggio in doppia cifra (toccata già nel secondo quarto). Aggiungeteci un primo quarto fenomenale di Steph Curry (sei triple a segno, record nella storia delle Finals, per 21 punti, il massimo dai tempi di ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 3 giugno 2022) Se per caso dovesse esservi venuto un colpo di sonno attorno alle 5 di questa mattina, convinti che comunque i Golden State Warriors sul +15 nel secondo tempo di una gara-1 di finale NBA non avrebbero mai potuto perdere, siete scusati. Da quando Steve Kerr siede su quella panchina ha vinto 21 gare-1 su 23: storicamente il loro stile di gioco così particolare costringe gli avversari a un periodo di adattamento che può durare anche più di 48 minuti, dando loro un vantaggio intrinseco all’inizio di qualsiasi serie. In più, gli Warriors in questi playoff non avevano ancora perso in casa (9 vittorie e zero sconfitte) e non avevano mai perso una partita in cui erano riusciti ad andare in vantaggio in doppia cifra (toccata già nel secondo quarto). Aggiungeteci un primo quarto fenomenale di Steph Curry (sei triple a segno, record nella storia delle Finals, per 21 punti, il massimo dai tempi di ...

