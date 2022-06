Kvaratskhelia, Aleinikov: “Non dovrebbe riscontrare particolari difficoltà all’approdo in Serie A” (Di venerdì 3 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sergej Aleinikov, attualmente allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Juventus e Lecce. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. “Allegri è tornato alla Juve questa stagione senza brillare: come giudica il suo ritorno alla corte bianconera? “Il mio parere è questo: un tecnico che ha svolto un ottimo lavoro in una squadra, nel ritornare in quel determinato club fa sempre fatica a ripetere i risultati positivi precedenti. Con tutto il rispetto, tutti i grandi allenatori tornati nelle loro vecchie squadre, non hanno ottenuto gli effetti sperati”. Kvaratskhelia sarà presto un nuovo calciatore del Napoli: quali saranno le difficoltà che riscontrerà nell’ambientazione con il calcio italiano? ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 3 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sergej, attualmente allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Juventus e Lecce. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. “Allegri è tornato alla Juve questa stagione senza brillare: come giudica il suo ritorno alla corte bianconera? “Il mio parere è questo: un tecnico che ha svolto un ottimo lavoro in una squadra, nel ritornare in quel determinato club fa sempre fatica a ripetere i risultati positivi precedenti. Con tutto il rispetto, tutti i grandi allenatori tornati nelle loro vecchie squadre, non hanno ottenuto gli effetti sperati”.sarà presto un nuovo calciatore del Napoli: quali saranno leche riscontrerà nell’ambientazione con il calcio italiano? ...

