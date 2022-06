Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Mkhitaryan ha comunicato l’intenzione di non accettare la proposta di rinnovo - gippu1 : Nella stessa foto gli unici due armeni della storia dell'#Inter (quello a sinistra di nazionalità, quello a destra… - Solano_56 : Dopo tre anni #Mkhitaryan lascia la Roma, l'armeno ha accettato l’offerta biennale dell’#Inter (4,5mln) @ASRomaPress - Tutto__Calcio_ : Mkhitaryan sarà un nuovo giocatore dell’Inter! L’armeno ha già comunicato alla Roma la sua decisione! #Mkhitaryan… - Gabriel85855750 : RT @cmdotcom: #Inter, #Mkhitaryan colpo ingegnoso: altro che vice Calhanoglu, ecco cosa porta il jolly -

ha deciso: andrà all'. Oggi l'armeno ha comunicato alla Roma, che aveva rilanciato, che non accetta la proposta del dg Tiago Pinto, il che vuol dire che andrà, da svincolato, all',...Il secondo giocatore a dire addio a Mourinho sarà, sempre più proiettato verso l'. L'Aston Villa prepara il riscatto di Olsen. Manca soltanto l'ufficialità, ma l'affare andrà a buon ...Mkhitaryan ha deciso: andrà all’Inter. Oggi ha comunicato alla Roma, che aveva rilanciato, che non accetta la proposta del dg Tiago Pinto, il che vuol dire che andrà, da svincolato ...MKHITARYAN ha deciso: andrà all'Inter. Oggi l'armeno ha comunicato alla Roma, che aveva rilanciato, che non accetta la proposta del dg Tiago Pinto, il che vuol dire che andrà, da svincolato, all'Inter ...