Gli 007 Usa e la salute di Putin 'Ha un tumore in fase avanzata' - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente russo Vladimir Putin (69 anni) è al timone del Paese dal 1999 di Alessandro Farruggia L'intelligence americana rilancia. Putin "ha un tumore in fase avanzata per il quale è stato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente russo Vladimir(69 anni) è al timone del Paese dal 1999 di Alessandro Farruggia L'intelligence americana rilancia."ha uninper il quale è stato ...

Advertising

mauro_jfp : RT @Hartmann_TWT: 'Gli 007 americani asseriscono...' lo trovate scritto su tutti i giornali. Ma che 007 sia inglese ce lo ricordiamo tutti?… - Giordan48430646 : RT @tiecolino: Ci sono voluti gli 007 americani per sospettare un cancro a Putin è sufficiente un bimbo di sei anni per la demenza senile d… - BenedettaPetru6 : @pieleon0 @Ariel2575 Gli augurare la morte? Sappiate che gli allungate la vita! Ciavete gli 007? - Brigante1959 : RT @tiecolino: Ci sono voluti gli 007 americani per sospettare un cancro a Putin è sufficiente un bimbo di sei anni per la demenza senile d… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #3giugno #rassegnastampa Prezzi bollenti in Europa. Gli 007 Usa: 'Putin ha il cancro'. Dagli Stadio a Mannoia: a Verona omaggi… -