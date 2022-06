Fernando Santos e Ronaldo in panchina | Scelta tecnica Ci sarà utile

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il c.t. del Portogallo,, spiega ladi non schierare Cristianonel match di Nations League contro la Spagna, pareggiato per 1 - 1

Il c.t. del Portogallo,, spiega la scelta di non schierare Cristiano Ronaldo nel match di Nations League contro la Spagna, pareggiato per 1 - 1... valevole per la prima giornata di Nations League , il commissario tecnico del Portogalloha dato in conferenza stampa il suo punto di vista in merito alla decisione di escludere ...Il ct lusitano commenta la scelta di escludere l'ex Juve dall'undici titolare contro la Spagna: "Opzione migliore per questa partita" ...Il ct lusitano commenta così la scelta di escludere la stella del Manchester United dall'undici titolare contro la Spagna: "Credevo potesse risolvere il match da subentrato" ...