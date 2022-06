Dadone “Non demonizzare Rdc ma appesantire buste paga” (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Fabiana Dadone, ministro per le politiche giovanili del governo Draghi, ospite di “Sky TG24 Live In Venezia” sulle politiche del lavoro. In primo piano le questioni salariali legate all'inflazione e ai salari non al passo, ma anche le critiche sul reddito di cittadinanza. “Bisogna fare un ragionamento complessivo – ha dichiarato Dadone – è facile attaccare le misure adottate senza avanzare proposte per modernizzare quello che è il mercato del lavoro, con il mismatch che esiste tra domanda e offerta del lavoro. Prima di tutto bisogna appesantire le buste paga – continua la ministra – non demonizzare il reddito di cittadinanza. Per noi parlare di salario minimo sarebbe assolutamente importante. Il reddito di cittadinanza è uno strumento importante per aiutare chi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Fabiana, ministro per le politiche giovanili del governo Draghi, ospite di “Sky TG24 Live In Venezia” sulle politiche del lavoro. In primo piano le questioni salariali legate all'inflazione e ai salari non al passo, ma anche le critiche sul reddito di cittadinanza. “Bisogna fare un ragionamento complessivo – ha dichiarato– è facile attaccare le misure adottate senza avanzare proposte per modernizzare quello che è il mercato del lavoro, con il mismatch che esiste tra domanda e offerta del lavoro. Prima di tutto bisognale– continua la ministra – nonil reddito di cittadinanza. Per noi parlare di salario minimo sarebbe assolutamente importante. Il reddito di cittadinanza è uno strumento importante per aiutare chi ...

