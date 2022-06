Confindustria – Viminale, firmato Protocollo di Legalità: più controlli sul sistema-impresa (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, hanno sottoscritto nei giorni scorsi al Viminale un nuovo Protocollo di Legalità con l’obiettivo di rafforzare l’impegno comune contro le infiltrazioni criminali nell’economia e tutelare più efficacemente il sistema d’impresa. Lo rende noto la confederazione d’imprese in una nota stampa. L’accordo Confindustria – Viminale “In questo momento occorre l’impegno e il senso di responsabilità di tutti per prevenire e contrastare i tentativi di aggressione criminale all’economia”, ha commentato la titolare del Viminale, ribadendo la necessità di “lavorare insieme secondo i principi di Legalità per sostenere lo sviluppo del ... Leggi su fmag (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il presidente di, Carlo Bonomi, hanno sottoscritto nei giorni scorsi alun nuovodicon l’obiettivo di rafforzare l’impegno comune contro le infiltrazioni criminali nell’economia e tutelare più efficacemente ild’. Lo rende noto la confederazione d’imprese in una nota stampa. L’accordo“In questo momento occorre l’impegno e il senso di responsabilità di tutti per prevenire e contrastare i tentativi di aggressione criminale all’economia”, ha commentato la titolare del, ribadendo la necessità di “lavorare insieme secondo i principi diper sostenere lo sviluppo del ...

