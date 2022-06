Chiellini Los Angeles FC | tutto fatto | manca solo la firma per chiudere

(Di venerdì 3 giugno 2022) Giorgio, l’ormai ex difensore della Juve, ha trovato l’accordo con i LosFc:soltanto laGiorgiolascerà la Juventus in estate e in questi giorni avrebbe trovato l’accordo con i LosFC. Il suo agente Davide Lippi, a Londra per seguire la sfida tra Italia e Argentina, ha incontrato Kuntz persoltanto ladel difensore per dare la successiva l’ufficialità. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Chiellini, accordo raggiunto con il @LAFC: manca solo la firma - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO C'è l'accordo tra Chiellini e il Los Angeles FC Manca solo la firma del difensore azzurro… - Marco562017 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO C'è l'accordo tra Chiellini e il Los Angeles FC Manca solo la firma del difensore azzurro #SkySport #SkyCal… - CalcioNews24 : #Chiellini ha trovato l'accordo con i #LosAngelesFC ?? - carlopao86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO C'è l'accordo tra Chiellini e il Los Angeles FC Manca solo la firma del difensore azzurro #SkySport #SkyCal… -

ASCOLTA Giorgio, l'ormai ex difensore della Juve, ha trovato l'accordo con iAngeles Fc: manca soltanto la firma Giorgiolascerà la Juventus in estate e in questi giorni avrebbe trovato l'accordo con iAngeles FC. Il suo agente Davide Lippi, a Londra per ...Giorgionon è ancora aAngeles ma, passo dopo passo, sta entrando in California. Ieri a Londra, ilAngeles Football Club, destinato a diventare la sua nuova squadra, ha incontrato il suo ...È tutto pronto per la nuova avventura americana di Giorgio Chiellini. Il difensore ormai ex Juventus, ha raggiunto l’accordo insieme al suo agente Davide Lippi con il Los Angeles FC. Come riportato da ...Ieri è andato in scena l'incontro tra l'agente di Chiellini e il Los Angeles Football Club, ora manca solo la risoluzione con la Juventus ...