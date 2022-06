Calciomercato Napoli | un attaccante dice no alla Lazio | le ultime

(Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dries Mertens ha deciso di rifiutare la corte della. Il club biancoceleste aveva un forte interesse nell’acquistare l’belga in modo da regalare al tecnico Maurizio Sarri un grande colpo per il mercato estivo. Il giocatore ha deciso di non voler trasferirsi nella Capitale ritenendo prioritario il rinnovo con il. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra Mertens ed il Presidente del club campano, Aurelio De Laurentiis, dove verrà deciso il futuro del centravanti.MertensLa questione del rinnovo è intricata, poiché ilvorrebbe offrirgli un contratto annuale mentre il giocatore gradirebbe un biennale. Inoltre, il club partenopeo ha posto un’altra condizione, ovvero una riduzione ...

