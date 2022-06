Arsenal, per Torreira si fa largo la pista Valencia (Di venerdì 3 giugno 2022) Torreira torna all’Arsenal ma con le valigie sempre in mano: ci pensa il Valencia per la prossima stagione Torreira è tornato all’Arsenal dopo il mancato accordo del riscatto con la Fiorentina. Le due società non sono riuscite ad arrivare alla stretta di mano e ora il futuro del centrocampista è tutto da scrivere. Sicuramente non resterà all’Arsenal e proprio nelle ultime ore ci avrebbe fatto un pensiero anche il Valencia di Gattuso. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022)torna all’ma con le valigie sempre in mano: ci pensa ilper la prossima stagioneè tornato all’dopo il mancato accordo del riscatto con la Fiorentina. Le due società non sono riuscite ad arrivare alla stretta di mano e ora il futuro del centrocamè tutto da scrivere. Sicuramente non resterà all’e proprio nelle ultime ore ci avrebbe fatto un pensiero anche ildi Gattuso. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

