Amber Heard non può pagare il risarcimento di 8,35 milioni a Johnny Depp. Ecco perché e cosa può fare l’attrice (Di venerdì 3 giugno 2022) Radiografia di un processo. Del processo mediatico dell’anno. Johnny Deep ha vinto, l’ex moglie Amber Heard è stata condannata a un cospicuo risarcimento. Era nell’aria. Man mano che le udienze sono andate avanti, le accuse di Amber sono apparse sempre più inattendibili. Mentre la difesa di “Sparrow” è risultata genuina e sincera Amber ha perso ed è nei guai. Ha un debito di 8,35 milioni di dollari da pagare. E gli esperti di cinema dicono che lei ora è “icky”: disgustosa: “Hollywood non la perdonerà”. Ma perché i sette giurati hanno deciso così? E quali sono le conseguenze della loro sentenza? Analizziamo passo passo. Il verdetto. Chi ha seguito in diretta la lettura, si è forse stupito del meccanismo di decisione, apparentemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Radiografia di un processo. Del processo mediatico dell’anno.Deep ha vinto, l’ex moglieè stata condannata a un cospicuo. Era nell’aria. Man mano che le udienze sono andate avanti, le accuse disono apparse sempre più inattendibili. Mentre la difesa di “Sparrow” è risultata genuina e sinceraha perso ed è nei guai. Ha un debito di 8,35di dollari da. E gli esperti di cinema dicono che lei ora è “icky”: disgustosa: “Hollywood non la perdonerà”. Mai sette giurati hanno deciso così? E quali sono le conseguenze della loro sentenza? Analizziamo passo passo. Il verdetto. Chi ha seguito in diretta la lettura, si è forse stupito del meccanismo di decisione, apparentemente ...

