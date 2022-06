(Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono soddisfatto dellaemessa ieri dalla Suprema Corte di” sostiene il filosofo Gianni. “Per me è ladi una-commenta ancora, parlando con l’AdnKronos- Ho ricevuto alle quattordici di ieri la pronuncia che mette una pietra tombale su questa vicenda. Un procedimento giudiziario che, nel complesso, è stato fortunatamente molto rapido”. I giudici della Prima Sezione civile dellahanno infatti confermato la decisione della Corte di Appello civile di Torino, che nel novembre scorso aveva revocato il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno per il filosofo. E’ stato perciò dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale di Torino e confermata la decisione dei giudici di appello, ...

"Sono soddisfatto del giudizio" dice il filosofo all'Adnkronos " Sono soddisfatto dellaemessa ieri dalla Suprema Corte di Cassazione " sostiene il filosofo Gianni. "Per me è la fine di una persecuzione - commenta ancora, parlando con l'AdnKronos - Ho ricevuto alle ...... Vattimo: "Sentenza Cassazione è fine di una persecuzione" (Adnkronos) - "Sono soddisfatto della sentenza emessa ieri dalla Suprema Corte di Cassazione" sostiene il filosofo Gianni Vattimo. "Per me è la fine di una persecuzione -commenta ancora, parlando con ...