Usa: 4 morti in sparatoria all'interno di un ospedale in Oklahoma (Di giovedì 2 giugno 2022) L'uomo ha aperto il fuoco contro pazienti e medici, facendo anche dieci feriti, poi si è tolto la vita. Divampa negli Stati Uniti la polemica sulle ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 giugno 2022) L'uomo ha aperto il fuoco contro pazienti e medici, facendo anche dieci feriti, poi si è tolto la vita. Divampa negli Stati Uniti la polemica sulle ...

Advertising

repubblica : Usa, sparatoria in un ospedale di Tulsa: diversi morti - GiovaQuez : Rovelli: 'Condanno i crimini della Russia in Ucraina come quelli degli Usa in Iraq, ricordando che i morti civili i… - fanpage : Ancora una sparatoria in una scuola Usa, dove un uomo armato si è barricato all’interno della Robb Elementary Schoo… - lifestyleblogit : Usa, sparatoria in ospedale a Tulsa: almeno 4 morti - - IlPrimatoN : Ancora spari, quasi senza sosta -