Torregrossa | «Grazie Pisa | mi hai fatto sentire nuovamente importante»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 giugno 2022) L’attaccanteha ringraziato ilper la splendida stagione vissuta, ora tornerà alla Sampdoria Ernesto, attaccante delma di proprietà della Sampdoria, attraverso un post Instagram ha pubblicato una toccante lettera per ringraziare il club toscano. IL MESSAGGIO – «perché mi haidopo un anno per me difficile.perché mi haiconoscere dei compagni di squadra con qualità tecniche e umane sorprendenti. Esoprattutto perché mi hai dimostrato cosa vuol dire tifare incondizionatamente per la squadra della propria città, dal bambino che ti chiede ...