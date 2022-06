Texas, lo sconcerto non deve distrarci: persino a scuola alcune dinamiche generano violenza (Di giovedì 2 giugno 2022) di Andrea Civitillo* “La più grave sparatoria in una scuola americana degli ultimi dieci anni”. Così titolava l’articolo di un importante quotidiano italiano. Quel “degli ultimi dieci anni” è la parte più dura di questo titolo. Ci ricorda che questi massacri non sono un’eccezione. Il nostro sconcerto per una simile barbarie è forse mitigato dal sapere che Uvalde si trova dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, e che da noi per fortuna non puoi comprare un fucile d’assalto al supermercato. D’altronde, anche Obama diceva qualche anno fa “succede solo da noi”, commentando l’ennesima strage. Qual è la cosa che succede solo da loro? Obama si riferiva probabilmente al fatto che una persona disturbata decidesse di aprire il fuoco contro cittadini inermi, in luoghi che frequentemente, nel ricco panorama di “mass shootings”, sono scuole. Tutti noi forse abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) di Andrea Civitillo* “La più grave sparatoria in unaamericana degli ultimi dieci anni”. Così titolava l’articolo di un importante quotidiano italiano. Quel “degli ultimi dieci anni” è la parte più dura di questo titolo. Ci ricorda che questi massacri non sono un’eccezione. Il nostroper una simile barbarie è forse mitigato dal sapere che Uvalde si trova dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, e che da noi per fortuna non puoi comprare un fucile d’assalto al supermercato. D’altronde, anche Obama diceva qualche anno fa “succede solo da noi”, commentando l’ennesima strage. Qual è la cosa che succede solo da loro? Obama si riferiva probabilmente al fatto che una persona disturbata decidesse di aprire il fuoco contro cittadini inermi, in luoghi che frequentemente, nel ricco panorama di “mass shootings”, sono scuole. Tutti noi forse abbiamo ...

