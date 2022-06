Putin ha un cancro | lo dice un report dell' intelligence Usa

(Di giovedì 2 giugno 2022) Vladimirsarebbe malato, secondo unUsa di cui dà notizia, in esclusiva, Newsweek: il presidente russo si sarebbe sottoposto ad aprile a cure contro un tumore in fase avanzata, e sarebbe scampato a un tentativo di omicidio a marzo

di Redazione Online Un report dell'intelligence statunitense di cui dà notizia Newsweek sostiene che il presidente russo Vladimirsarebbe stato sottoposto ad aprile a cure contro unin fase avanzata, e conferma le voci su un tentativo di omicidio a marzo Vladimirsarebbe malato di tumore, in fase avanzata, e ......ha definito impossibile che 'qualcuno che sia sano di mente possa vedere in questa persona (, ndr) dei segni di malattia o di un disturbo qualsiasi'. Se in precedenza si era parlato di...Un report dell'intelligence statunitense di cui dà notizia Newsweek sostiene che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe stato sottoposto ad aprile a cure contro un cancro in fase avanzata, e confe ..."Il tumore di Putin è in avanzato stato di progressione" Vladimir Putin sarà operato d'urgenza di tumore al pancreas. Lo rivela il giornalista israeliano Mark Kotlyarsky al quotidiano ucraino Unian, s ...