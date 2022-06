(Di giovedì 2 giugno 2022) L'uomo è rimasto incastrato con lafinendo per riportare lo schiacciamento di quattro dita; è stato trasportato in ospedale a Bibbiena (Arezzo) dal 118 L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Pratovecchio (AR): operaio ferito, con la mano incastrata in un macchinario -

... nel tratto tra Poppi eStia. Non sulla regionale ma in una strada parallela, sopra la ... Poco più di un mese fa infatti a perdere la vita fu un altrodi 51 anni, Francesco Brenda, ...Separato e padre di due figli di 14 e 8 anni, l'uomo era infatti unesperto che faceva un ... Nel 2020 all'interno del Parco, nel comune diStia, fu infatti un boscaiolo di 47 anni ... Pratovecchio (AR): operaio ferito, con la mano incastrata in un macchinario L'uomo è rimasto incastrato con la mano finendo per riportare lo schiacciamento di quattro dita; è stato trasportato in ospedale a Bibbiena (Arezzo) dal 118 ...(ANSA) - PRATOVECCHIO STIA, 02 GIU - Si schiaccia quattro dita mentre lavora: l'infortunio sul lavoro è accaduto a Pratovecchio (Arezzo). L'operaio, un 36enne di Poppi, era intento a pulire un macchin ...