Olimpia Milano, è finale scudetto: archiviata la pratica Sassari, un secco 3-0 (Di giovedì 2 giugno 2022) Missione compiuta. Con percorso netto. L'AX Armani Exchange Milano ha conquistato la finale scudetto del campionato di serie A di pallacanestro chiudendo la sua semifinale contro il Banco Sardegna Sassari per 3-0, completando un percorso netto e senza inciampi: 3-0 al primo turno contro Reggio Emilia e adesso questo 3-0 in semifinale. Dall'altra parte del tabellone ad aspettarla ci sono i campioni d'Italia della Segafredo Bologna, anche loro reduci da un percorso netto con due 3-0 nelle rispettive serie contro Brindisi e Tortona. Da mercoledi 8 giugno si ripropone la finale scudetto del 2021 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, le due regine storiche della nostra pallacanestro: lo scorso anno terminò 4-0 per i ...

