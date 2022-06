Manca il numero legale | salta il consiglio comunale a Scafati

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 2 giugno 2022) di Monica De Santisildi?. Non si raggiunge il, troppe le assenze che hanno portato al forfait dell’assise cittadina e dunque il bilancio non viene approvato. Sevivano 13 voti per far passare il bilancio, ma questi non ci sono stati ed è anche questo il motivo per il quale ilto. “E’ chiaro che rispetto anche alle fasi di scontri passati tra consiglieri e il sottoscritto, per rivendicazioni di assessorati – ha spiegato il primo cittadino?Salvati, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta subito dopo l’annullamento del– devo dire che la mia giunta non si cambia ed andrà avanti così. Se tutto ciò voleva significare da parte di ...