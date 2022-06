Johnny Depp capovolge il Me Too. La corte ha deciso che Amber Heard lo ha diffamato (Di giovedì 2 giugno 2022) Finalmente cala il sipario. È stato poetico, divertente. Un dramma con due amanti insani: un antidoto alla noia dei comuni mortali; una sciagura per le elette del Me Too. Love will tear us apart, potrebbe chiamarsi così lo spettacolo appena concluso. E sì. Cupido li ha fatti a pezzi se in un lampo son passati dall’amarsi al diffamarsi. Tante accuse, poche scuse, ore e ore di rancore e lacrime. E alla fine è arrivato il verdetto: Johnny Depp ha vinto. Sono 15 i milioni che l’ex moglie deve all’ex marito. Meno dei 50 richiesti, ma tant’è. L’attore aveva citato in giudizio la collega consorte Amber Heard, rea di aver firmato un articolo sul Washington Post. Era il 2018, e – sulla scia del Me Too – la Heard scriveva contro la cultura tossica e sessualmente violenta. Dichiarando di averla subita, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Finalmente cala il sipario. È stato poetico, divertente. Un dramma con due amanti insani: un antidoto alla noia dei comuni mortali; una sciagura per le elette del Me Too. Love will tear us apart, potrebbe chiamarsi così lo spettacolo appena concluso. E sì. Cupido li ha fatti a pezzi se in un lampo son passati dall’amarsi al diffamarsi. Tante accuse, poche scuse, ore e ore di rancore e lacrime. E alla fine è arrivato il verdetto:ha vinto. Sono 15 i milioni che l’ex moglie deve all’ex marito. Meno dei 50 richiesti, ma tant’è. L’attore aveva citato in giudizio la collega consorte, rea di aver firmato un articolo sul Washington Post. Era il 2018, e – sulla scia del Me Too – lascriveva contro la cultura tossica e sessualmente violenta. Dichiarando di averla subita, ...

