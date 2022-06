Isola dei Famosi 2022, ritiro ufficiale: torna a casa uno dei concorrenti più amati (Di giovedì 2 giugno 2022) . Ha provato a resistere, ma il dolore è troppo forte Non è la prima volta che all’Isola dei Famosi 2022 la resistenza dei concorrenti è messa a dura prova fino a costringerli al ritiro. E anche se Roger Balduino ha provato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) . Ha provato a resistere, ma il dolore è troppo forte Non è la prima volta che all’deila resistenza deiè messa a dura prova fino a costringerli al. E anche se Roger Balduino ha provato L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - mariahshoney_ : La verità è che all’Isola dei Famosi non abbiamo un vincitore (o una vincitrice) decente da Raz Degan - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, Vera Gemma e Soleil Sorge torneranno in Italia prima del previsto #isola #famosi #vera #gemma… - infoitcultura : Paura per Soleil Sorge: si è fatta male dopo una caduta. Addio Isola dei Famosi? - infoitcultura : Toccata e fuga di Vera Gemma e Soleil all’Isola dei Famosi -