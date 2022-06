Inter, il Cagliari apre ai nerazzurri per Bellanova (Di giovedì 2 giugno 2022) Bellanova Inter: i nerazzurri provano ad intavolare una trattativa con il Cagliari per l’esterno che sarà il vice di Gosens Tutti vogliono Bellanova: la Fiorentina è in forte pressing ma ora l’Inter prova ad anticipare tutti aprendo un dialogo con il Cagliari per l’esterno che sarebbe il sostituto di Perisic ed è il numero uno sul taccuino di Marotta. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio l’Inter ora prova ad intavolare una trattativa con il Cagliari per strappare Bellanova. La richiesta rossoblù parte dai 10 milioni di euro. L’esterno del Cagliari è stato preferito ad Udogie. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022): iprovano ad intavolare una trattativa con ilper l’esterno che sarà il vice di Gosens Tutti vogliono: la Fiorentina è in forte pressing ma ora l’prova ad anticipare tuttindo un dialogo con ilper l’esterno che sarebbe il sostituto di Perisic ed è il numero uno sul taccuino di Marotta. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio l’ora prova ad intavolare una trattativa con ilper strappare. La richiesta rossoblù parte dai 10 milioni di euro. L’esterno delè stato preferito ad Udogie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

WhoScored : ?? Ivan Perisic's final 10 appearances for Inter: ? vs Sampdoria ??? vs Cagliari ?? vs Juve (to win Coppa Italia) ?… - Inter : ?? | REPORT ?????? in meno di 15' e una finale conquistata ?? Qui il racconto di #InterCagliari??… - antig9696 : Fanno come Nandez, il Cagliari chiede soldi l’Inter si offende - storiainter : Inter, è caccia al sostituto di Perisic: in pole c’è l’esterno del Cagliari! Una delle tanti questioni da risolvere… - tcm24com : Inter, per la fascia si valuta anche Bellanova #Inter #Bellanova #Cagliari -