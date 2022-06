I 23 per la Nations: fuori Insigne, Verratti, Bernardeschi e Jorginho (Di giovedì 2 giugno 2022) Mancini ha scelto i 23 giocatori che saranno a sua disposizione per il poker di gare di Nations League contro Germania (sabato alle 20.45 a Bologna), Ungheria (martedì 7 a Cesena), Inghilterra (sabato ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 giugno 2022) Mancini ha scelto i 23 giocatori che saranno a sua disposizione per il poker di gare diLeague contro Germania (sabato alle 20.45 a Bologna), Ungheria (martedì 7 a Cesena), Inghilterra (sabato ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve in ansia per #Vlahovic: ha la pubalgia, cura Juve per ripartire al top - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 2… - PagineRomaniste : #Italia, lasciano il ritiro #Jorginho, #Verratti e #Insigne. Per la #NationsLeague presenti tutti i romanisti convo… - sportli26181512 : I 23 per la Nations: fuori Insigne, Verratti, Bernardeschi e Jorginho: I 23 per la Nations: fuori Verratti, Bernard… - Gazzetta_it : I 23 per la Nations: fuori Verratti, Bernardeschi, Insigne e Jorginho -