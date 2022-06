“Ha detto no…”: Dybala ha deciso, ora strizza l’occhio ad un solo club (Di giovedì 2 giugno 2022) Paulo Dybala in questi giorni sta decidendo cosa fare del suo futuro. Il giocatore ha rifiutato tre proposte importanti. Del destino di Dybala si è parlato tanto nel corso di queste settimane, e probabilmente si parlerà ancora. Il tutto fino a quando il giocatore non riuscirà a decidere cosa fare del proprio futuro. Dopo tanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 giugno 2022) Pauloin questi giorni sta decidendo cosa fare del suo futuro. Il giocatore ha rifiutato tre proposte importanti. Del destino disi è parlato tanto nel corso di queste settimane, e probabilmente si parlerà ancora. Il tutto fino a quando il giocatore non riuscirà a decidere cosa fare del proprio futuro. Dopo tanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Dybala, c'è solo l'#Inter: ha detto no alle offerte di #Newcastle, #BorussiaDortmund e al sondaggio del #Siviglia… - pbersani : Alessandria. La destra è corporativa fuori da ogni decenza. In piena pandemia hanno detto no ai tamponi nelle paraf… - zorrobobi : @tcarapezza @john_milan28 Ma furlani ha detto che gia da quando sono subentrati nel 2018 hanno puntato a questo, e… - love_sprout : Io:'visto che oggi è il 2 giugno si stava preparando anche la banda' Lui:'ah sì, si stavano preparando per fare un… - FabrizioCorbia : @cicciovalenti Mancini mettere ancora Belotti Bonucci Bernardeschi in attacco significa una sola cosa o ci sei o ci… -