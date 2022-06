Futsal, Serie A Femminile: la finale scudetto è Pescara - Falconara (Di giovedì 2 giugno 2022) Saranno Pescara e Falconara a contendersi lo scudetto 2021/2022 di Serie A Femminile di Futsal. Ancora loro. Come l'anno scorso. Abruzzesi contro marchigiane. E come l'anno scorso è la corazzata del Falconara ad avere il vantaggio del... Leggi su today (Di giovedì 2 giugno 2022) Sarannoa contendersi lo2021/2022 didi. Ancora loro. Come l'anno scorso. Abruzzesi contro marchigiane. E come l'anno scorso è la corazzata delad avere il vantaggio del...

Advertising

zazoomblog : Calcio a 5 Serie A: Italservice Pesaro-Napoli Futsal e Olimpus Roma-Feldi Eboli queste le semifinali playoff -… - CorriereLucano : Serie A Futsal, Auletta spiega le sue irrevocabili dimissioni dalla presidenza del @SignorCmb… - Grottaglie : #Grottaglie vicina al sogno: la Woman Futsal Club vola in finale per la promozione in Serie A Elite -… - DavideZerillo : Congratulazioni alla Gisinti Futsal Pistoia che conquista la Serie A - CorriereLucano : Serie A Futsal, il presidente del Cmb, Rocco Auletta, ha dato le dimissioni -