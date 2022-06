Finisce il sogno Roland Garros di Martina Trevisan, eliminata in semifinale da Cori Gauff (Di giovedì 2 giugno 2022) Si ferma in semifinale la corsa di Martina Trevisan nel Roland Garros: la tennista fiorentina viene eliminata dalla 18enne statunitense Cori Gauff col punteggio di 2-0 (6-3, 6-1). Martina Trevisan si ferma in semifinale Al Roland Garros, non riesce l’impresa all’azzurra contro Coco Gauff, l’americana in finale contro Swiatek#EurosportTENNIS #RolandGarros #RG22 pic.twitter.com/cQTFTwxZQ0 — Eurosport IT (@Eurosport IT) June 2, 2022 Tra la 28enne toscana, numero 59 del mondo e la sua sfidante odierna, numero 23 del ranking, c’è un solo precedente: nel 2020 si sfidarono a Parigi, Trevisan si impose al ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Si ferma inla corsa dinel: la tennista fiorentina vienedalla 18enne statunitensecol punteggio di 2-0 (6-3, 6-1).si ferma inAl, non riesce l’impresa all’azzurra contro Coco, l’americana in finale contro Swiatek#EurosportTENNIS ##RG22 pic.twitter.com/cQTFTwxZQ0 — Eurosport IT (@Eurosport IT) June 2, 2022 Tra la 28enne toscana, numero 59 del mondo e la sua sfidante odierna, numero 23 del ranking, c’è un solo precedente: nel 2020 si sfidarono a Parigi,si impose al ...

Advertising

neXtquotidiano : Finisce il sogno Roland Garros di Martina #Trevisan, eliminata in semifinale da Cori Gauff - micfur68 : Finisce il sogno Trevisan a Parigi, niente finale. Comunque terminata l'era Serena Williams il tennis femminile è u… - paranoiamia_ : Ma la notte tardi vieni qui E mi prendi le mani Il tuo sguardo si fa serio e poi mi parli, e dici Questa volta io r… - Sogno_Danzante : RT @denny_denny2222: Quando si da tanto ,troppo si finisce per svuotarsi e passa la voglia di parlare e spiegare. - SanteserSergio : @Sabry09439578 Vabbè dai almeno non in contemporanea. Io una di 17 e uno di 11. La grande, amore di papà, sogno di… -