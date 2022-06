Empoli, Andreazzoli sull’esonero: “Questo è il calcio, non me lo aspettavo” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Prendo atto della decisione del presidente che non corrisponde alle mie aspettative, né alla mia volontà. Ma Questo è il calcio… Il mio lavoro è fatto anche di Questo, guardiamo avanti“. Queste le dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli che commenta all’Ansa l’esonero dall’Empoli senza nascondere l’amarezza per una decisione maturata dopo una stagione conclusa da una salvezza senza affanni, con 41 punti in classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Prendo atto della decisione del presidente che non corrisponde alle mie aspettative, né alla mia volontà. Maè il… Il mio lavoro è fatto anche di, guardiamo avanti“. Queste le dichiarazioni di Aurelioche commenta all’Ansa l’esonero dall’senza nascondere l’amarezza per una decisione maturata dopo una stagione conclusa da una salvezza senza affanni, con 41 punti in classifica. SportFace.

