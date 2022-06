“È un affare” | Juventus | il consiglio che Agnelli non può ignorare

(Di giovedì 2 giugno 2022) Laprepara le prossime mosse di mercato: oggi il presidenteha ricevuto un particolare, tifosi pronti ad esultare. Sono giorni intensi per la, impegnata a pianificare le prossime mosse in vista della sessione estiva del mercato. Una finestra che si preannuncia quanto mai intensa per il club, alla luce delle tante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZonaBianconeri : RT @tuttosport: #Juve, #DelPiero benedice il #Pogba-bis: 'Ecco perché sarebbe un affare' ??? - tuttosport : #Juve, #DelPiero benedice il #Pogba-bis: 'Ecco perché sarebbe un affare' ??? - Luxgraph : Juve, Del Piero benedice il Pogba-bis: 'Ecco perché sarebbe un affare' - ZonaBianconeri : RT @edowildb18: se #Pogba farà bene alla sua seconda esperienza alla #Juventus possiamo dire che è l’affare della storia o qualcuno si offe… - edowildb18 : se #Pogba farà bene alla sua seconda esperienza alla #Juventus possiamo dire che è l’affare della storia o qualcuno… -

Tuttosport

L'ex difensore parla come se fosse già fatto l'con l'Inter (dove potrebbe trovare il compagno di nazionale Lautaro ), spoilerando il finale e scrivendo: 'Non vedo l'ora...', accompagnando le ...Samir Bertolotto) CalciomercatoNews/ Vertice a Londra per Di Maria. Balotelli si propone! ... L'di calciomercato potrebbe concretizzarsi, a 35 anni Mertens potrebbe essere l'arma ... Juve, Del Piero benedice il Pogba-bis: "Ecco perché sarebbe un affare" L'ex capitano bianconero intervistato da 'Espn': "Paul è l'ideale per assistere Vlahovic e proteggere una difesa che perderà Chiellini. Stavolta toccherebbe a lui vestire i panni del leader" ...dall’esterno La fumata grigia per il momento tra la Juventus e l’entourage di Angel Di Maria segnala ... se il club vacilla sull’opportunità di fare l’affare a certe cifre, adesso è la piazza ...