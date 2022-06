Dopo due anni di stop per Covid, torna la parata del 2 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo due anni di stop causa Covid, ai Fori Imperiali e' tornata la tradizionale parata militare per la festa della Repubblica. E ad aprirla e' stata una una rappresentanza di sindaci e personale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022)duedicausa, ai Fori Imperiali e'ta la tradizionalemilitare per la festa della Repubblica. E ad aprirla e' stata una una rappresentanza di sindaci e personale della ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Dopo la strage di Uvalde, un'altra sparatoria in una scuola statunitense. C'è un morto e almeno due feriti - DPCgov : Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, torna la tradizionale Rivista del #2giugno per celebrare la… - guerini_lorenzo : Dopo due anni la festa del #2giugno torna in presenza, per un abbraccio a tutti gli italiani. Con il pensiero all’… - man29ny : RT @Iostoconlanato: In Europa a Putin sono rimasti solo due amici: Orban e Salvini. E non è perché sono di destra. In Inghilterra governa… - MarvelFansIT : RT @MarvelFansIT: 'Abbiamo girato Ms. Marvel proprio accanto a Loki e NWH. Sono lì da due settimane e vado dal capo della sicurezza della M… -