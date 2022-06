Donnarumma tra luci e ombre | fantasmi a centrocampo - Sport - quotidiano net

(Di giovedì 2 giugno 2022) ITALIA5 Il lampo di Lautaro lo brucia. Non esce su Di Maria e la fa grossa. Poi paratone nella ripresa. Di Lorenzo 5 Ok, lui è Messi, ma benedetto ragazzo, fargli fare perno in quel modo. ...

ITALIA5 Il lampo di Lautaro lo brucia. Non esce su Di Maria e la fa grossa. Poi paratone nella ... Al Mondialei favoritissimi. p. f.... a sinistra il portiere azzurro Gigioabbraccia Di Maria, suo compagno al PSG nella ... Troppo talento nell'Albiceleste per una squadra stanca e consumataun trionfo europeo e un tonfo ... Donnarumma tra luci e ombre, fantasmi a centrocampo Donnarumma 5 Il lampo di Lautaro lo brucia. Non esce su Di Maria e la fa grossa. Poi paratone nella ripresa. Di Lorenzo 5 Ok, lui è Messi, ma benedetto ragazzo, fargli fare perno in quel modo. Bonucci ...Di Lorenzo e Bonucci in affanno, Raspadori è solo. Romero scaricato troppo presto dalla Juve, Lautaro creativo e letale ...