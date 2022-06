Dodicenne aggredito a Cava de’ Tirreni La solidarietà del sindaco e Salernitana

(Di giovedì 2 giugno 2022) di Erika Noschese Sporgerà regolare denuncia contro ignoti già questa mattina Camillo Melchiorre, il papà del 12enne che martedì pomeriggio è statoDe’da un gruppo di giovani non identificato solo perché indossava la maglietta e la mascherina della. La notizia, raccontata attraverso queste colonne, ha indignato la popolazionee della città metelliana. Ad esprimerealla famiglia ildi Salerno, Vincenzo Napoli che ha già annunciato che – in occasione della prima di campionato – il piccolo sarà ospite suo insieme alla sua famiglia. “Un abbraccio fortissimo al bambino tifoso dellaed ai suoi familiari rimasti vittime di un’aggressione a. Un abbraccio ...

perché aveva maglietta e mascherina della Salernitana. Ha dell'incredibile quanto accaduto a un ragazzino di 12 anni,in via XXV luglio a Cava de' Tirreni. Due città, Salerno e Cava, storicamente rivali dal punto di vista calcistico ma strettamente legate dai loro confini.