Daria Kasatkina, prima semifinale Slam in carriera: “Swiatek? Sarà dura” (Di giovedì 2 giugno 2022) Un traguardo molto importante raggiunto in uno dei tornei più iconici dell’intero circuito del tennis internazionale. La semifinale, la prima nella sua carriera in uno Slam, non Sarà però semplicissima da portare a casa: Daria Kasatkina dovrà vedersela con Iga Swiatek, regina della racchetta femminile. Ecco cosa ha detto la russa in conferenza stampa dopo aver vinto i quarti di finale del Roland Garros 2022. Le parole di Daria Kasatkina in conferenza stampa “Ok, ho perso quelle partite, ma era una storia diversa. Era sul cemento, all’inizio dell’anno, non ero nella stessa forma di adesso. Quindi, non posso confrontare la prossima sfida con quella di quando abbiamo giocato l’ultima volta. Sarà una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Un traguardo molto importante raggiunto in uno dei tornei più iconici dell’intero circuito del tennis internazionale. La, lanella suain uno, nonperò semplicissima da portare a casa:dovrà vedersela con Iga, regina della racchetta femminile. Ecco cosa ha detto la russa in conferenza stampa dopo aver vinto i quarti di finale del Roland Garros 2022. Le parole diin conferenza stampa “Ok, ho perso quelle partite, ma era una storia diversa. Era sul cemento, all’inizio dell’anno, non ero nella stessa forma di adesso. Quindi, non posso confrontare la prossima sfida con quella di quando abbiamo giocato l’ultima volta.una ...

