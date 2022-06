"Ci saranno problemi anche per gli Usa", la previsione di Matteo Renzi non salva neanche Biden (Di giovedì 2 giugno 2022) La guerra tra Russia e Ucraina avrà delle conseguenze anche negli Stati Uniti. Non ha dubbi Matteo Renzi e ne ha parlato durante la puntata di Piazza Pulita in onda giovedì 2 giugno. «Credo che nessuno vincerà questa guerra - ha detto Renzi - La stanno perdendo tutti, Europa compresa. Nei prossimi 6-8 mesi provocherà anche problemi negli Stati Uniti». così il leader di Italia Viva Matteo Renzi in collegamento con Piazza Pulita, su La7. Poi Renzi ha affrontato anche questioni di politica interna. E ha ribadito che non sarà mai al governo con i sovranisti. «Con il mio misero 2% ho mandato a casa Conte, e sono riuscito a bloccare Salvini al Papeete - ha detto il leader di Italia Viva - Alle prossime ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) La guerra tra Russia e Ucraina avrà delle conseguenzenegli Stati Uniti. Non ha dubbie ne ha parlato durante la puntata di Piazza Pulita in onda giovedì 2 giugno. «Credo che nessuno vincerà questa guerra - ha detto- La stanno perdendo tutti, Europa compresa. Nei prossimi 6-8 mesi provocherànegli Stati Uniti». così il leader di Italia Vivain collegamento con Piazza Pulita, su La7. Poiha affrontatoquestioni di politica interna. E ha ribadito che non sarà mai al governo con i sovranisti. «Con il mio misero 2% ho mandato a casa Conte, e sono riuscito a bloccare Salvini al Papeete - ha detto il leader di Italia Viva - Alle prossime ...

